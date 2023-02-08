Мир 08 февраля 2023, 14:53 Беженцев из Сирии уличили в мародерстве после землетрясения в Турции Видео: сирийские беженцы мародерствуют в Турции после землетрясения

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Сбежавшие в Турцию выходцы из Сирии воруют продукты и вещи после землетрясения. Кадры с места событий в Хатай-Самандаге опубликовали в Сети.

Серьезность поступка усугубляется местом мародерства. По данным турецких СМИ, сирийские беженцы присваивают себе воруют вещи и продукты питания, которые предназначались для помощи пострадавшим от землетрясения.

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Также журналисты сообщили, что мародеры отразили попытки местных полицейских остановить кражу еды и припасов.

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Факт воровства гуманитарной помощи сирийскими беженцами подтвердил депутат парламента Турции Умит Оздаг. Он отметил, что подобные ситуации все чаще фиксируются в пострадавших от землетрясения районах.

«Грабежи, в основном сирийскими мигрантами, становятся все более распространенными», — рассказал Оздаг.

По его словам, от мародерства сильно пострадали ювелирные магазины разграблены. Кроме того, он уличил сирийских беженцев в краже вещей и драгоценностей с трупов. Оздаг сказал, что некоторые выжившие местные жители теперь охраняют свое имущество с оружием.