08 февраля 2023, 14:53
Беженцев из Сирии уличили в мародерстве после землетрясения в Турции
Видео: сирийские беженцы мародерствуют в Турции после землетрясения
Сбежавшие в Турцию выходцы из Сирии воруют продукты и вещи после землетрясения. Кадры с места событий в Хатай-Самандаге опубликовали в Сети.
Серьезность поступка усугубляется местом мародерства. По данным турецких СМИ, сирийские беженцы присваивают себе воруют вещи и продукты питания, которые предназначались для помощи пострадавшим от землетрясения.
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Также журналисты сообщили, что мародеры отразили попытки местных полицейских остановить кражу еды и припасов.
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Факт воровства гуманитарной помощи сирийскими беженцами подтвердил депутат парламента Турции Умит Оздаг. Он отметил, что подобные ситуации все чаще фиксируются в пострадавших от землетрясения районах.
«Грабежи, в основном сирийскими мигрантами, становятся все более распространенными», — рассказал Оздаг.
По его словам, от мародерства сильно пострадали ювелирные магазины разграблены. Кроме того, он уличил сирийских беженцев в краже вещей и драгоценностей с трупов. Оздаг сказал, что некоторые выжившие местные жители теперь охраняют свое имущество с оружием.
Турция
Сирия
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