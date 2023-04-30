Мир 30 апреля 2023, 05:37 Беженок в Великобритании начали принуждать к оплате жилья интимом The Guardian: британок стали принуждать к интиму в качестве платы за аренду жилья Pxhere

Читать 360tv в

Беженцы в Великобритании вынуждены платить за аренду жилья интимом из-за низкого уровня жизни. Об этом в своей статье написала обозреватель The Guardian Миранда Брайант.

«Секс за жилье, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий», — говорится в материале.

Реклама

Автор статьи отметила, что особенно такая практика распространена среди женщин-мигрантов и беженок. В доказательство своих слов Брайант привела слова работницы благотворительной организации. По ее словам, «чтобы свести концы с концами» девушкам иногда приходится «дополнять» низкооплачиваемую работу интимом.

Специалист фонда пояснила, что существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин. Благотворительные организации, по ее словам, на фоне повышения спроса на их услуги испытывают трудности из-за снижения доходов и увеличения расходов.

Глава британского МВД Суэлла Браверман, как заметила обозреватель, из-за масштабов проблемы объявила о рассмотрении нового закона. Он будет направлен против таких арендодателей.

Жители Великобритании все чаще стали жаловаться на украинских беженок. Получая пособия за счет британских налогоплательщиков, они делают дорогие покупки и мошенничают с документами.