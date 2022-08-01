Беженку с Восточной Украины обозвали «кацапкой» за русский язык в Ровно

На западе Украины оказались не рады русскоговорящим соотечественникам. В одном из супермаркетов местные жители обругали покупательницу и потребовали у нее перейти на украинский язык.

Снятые в городе Ровно кадры разошлись по Telegram-каналам. Беженку с востока Украины несколько раз обозвали «кацапкой» и явно были не рады тому, что она пришла в магазин.

«Продукты моим детям вы будете покупать?» — задалась вопросом украинка.

Посетители в агрессивной манере настаивали, чтобы та разговаривала по-украински, и обвиняли во всех смертных грехах. Осудил ее даже охранник супермаркета.

Женщина забрала продукты, расплатилась и ушла, расстроенная таким отношением со стороны земляков.

Харьковский блогер Дмитрий Городецкий, переехавший во Львов после начала спецоперации на Украине, попал в «фильтрационный лагерь» из-за неосторожных высказываний о русском языке. Молодой человек опубликовал ролик, в котором напомнил, что «половина Украины русскоязычная». В итоге его задержали и передали в руки сотрудников СБУ, писали украинские СМИ.