Мир 09 декабря 2022, 04:13 Беженка с Украины чуть не зарезала сотрудницу банка в Польше Kresy.pl: пожилая полячка обезвредила напавшую на банк беженку с Украины

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Беженка из Украины накинулась с ножом на сотрудницу банка PKO Bank Polski. Нападение произошло в городе Перемышль на юго-востоке Польши, сообщило издание Kresy.pl.

Кадры с места опубликовали в Сети. На них видно, как женщина держит за волосы сотрудницу банка и размахивает ножом. По словам очевидцев, дебоширка проявляла агрессию и не соглашалась на просьбы успокоиться.

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В какой-то момент сзади подошла пожилая женщина и начала бить злоумышленницу костылем. После этого охраннику удалось обезоружить и скрутить беженку.

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Украинку увезла прибывшая в банк полиция. Местные СМИ пишут, что у 26-летней беженки нашли лекарства. Это стало доказательством того, что она проходит курс психиатрического лечения.

Житель Великобритании ранее заявил, что его пытался изнасиловать украинский беженец. Британец приютил парня из Ужгорода, а перед этим мужчины долго общались по телефону. Через три недели после приезда украинец попытался изнасиловать хозяина дома.