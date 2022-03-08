Беженец из станицы Попасной пообещал поставить памятник на могиле матери после возвращения

Бежавший от украинского наступления много лет назад житель станицы Попасной, которая восемь лет находилась под контролем Киева, Игорь Кипелов рассказал, что намерен после возвращения домой поставить памятник на могиле матери. Видео опубликовал РЕН ТВ.

По словам Кипелова, за последние восемь лет он перестал бояться выстрелов на линии соприкосновения. Интервью сняли на фоне взрывов.

«Хочется, чтобы побыстрее уже все это закончилось. Я с Попасной. Хочу домой, чтобы матери поставить памятник. Она умерла в 2016 году», — рассказал житель.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас в Попасной находятся силы Народной милиции, которые занимаются расчисткой города от оставшихся украинских войск.

Как сообщил RT со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, подразделения ЛНР за минувшие сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов и продвинулись на девять километров.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля, когда украинские военные начали сильный обстрел территорий ДНР и ЛНР. Власти народных республик объявили об эвакуации пенсионеров, женщин и детей в Россию в связи с угрозой наступления ВСУ через линию соприкосновения. Вооруженные силы России по приказу президента Владимира Путина приступили к операции по демилитаризации Украины. Основные удары наносятся по военным объектам.