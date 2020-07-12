Бежавший из Гонконга вирусолог рассказал «правду» о коронавирусе

Сбежавшая из Гонконга и скрывающаяся от властей Китая в США вирусолог Ли Мэн Янь заявила американским СМИ, что Пекин долгое время намеренно скрывал данные о коронавирусе.

Ли Мэн Янь обвинила интервью Fox News власти Китая в игнорировании ее исследований. Вирусолог также рассказала, что хочет рассказать миру «правду» о COVID-19.

В конце 2019 года, по словам Ли Мэн Ян, она получила задание изучить странные случаи заболеваний, которые были похожи на коронавирус. Друг вирусолога из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае лично работал заразившимися коронавирусом. Как рассказала Ли Мэн Ян, в декабре он первым узнал, что новая инфекция передается от человека к человеку.

Однако, по словам вирусолога, в скором времени все ученые и врачи в Китае якобы получили приказ молчать и перестали обсуждать инфекцию. Это, как отметила Ли Мэн Ян, говорит о сокрытии информации.

Женщина утверждает, что Пекин и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признали возможность такой передачи намного позже. При этом и ВОЗ, и власти Китая такие обвинения опровергают, указывая, что в начале января все страны были предупреждены об опасности.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже ему дали официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

На сегодняшний день, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 12,6 миллиона граждан заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Скончались от COVID-19 больше 564 тысяч человек.