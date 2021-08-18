Бежавшие от талибов* афганские силовики забрали с собой пиво

После захвата «Талибаном»* власти в Афганистане местные силовики решили бежать из страны. С собой они прихватили запасы пива, которые хранились в здании Министерства иностранных дел республики. Об этом в эфире Первого канала рассказал посол России в республике Дмитрий Жирнов.

«Так получилось случайно, что 15 [августа] утром ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из Министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было: пиво», — поделился Жирнов.

Он также отметил, что афганский президент Ашраф Гани перед побегом из страны в Узбекистан набил вертолет деньгами, однако все они не влезли. Сообщение о бегстве лидера Афганистана появилось в день захвата власти талибами*. В среду, 18 августа, в МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что Гани вместе с членами своей семьи находится на родине.

Три дня назад талибы* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. После этого сотни местных жителей бросились в столичный аэропорт, чтобы любой ценой улететь за границу. Там началась паника. Погибли несколько человек.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.