Мир 01 апреля 2024, 01:31 Бежали сломя голову. В США признали крупнейшее поражение ВСУ Сакс: контрнаступление ВСУ стало крупнейшим поражением в истории РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям. Российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — напомнил он.

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По словам Сакса, к крупнейшему поражению ВСУ привела безрассудная поддержка Украины со стороны Белого дома во главе с Джо Байденом.

Миллиардер Илон Маск заявил, что Украина может потерять Одессу и выход к Черному морю, если и дальше будет отказываться от переговоров. Он назвал контрнаступление ВСУ трагической ошибкой и рекомендовал киевским властям согласиться на переговоры прежде, чем это произойдет.