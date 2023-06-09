Мир 09 июня 2023, 23:57 «Бездушный клоун». Политик США попал под шквал насмешек за слова о смерти россиянина в Египте Пользователи Twitter осудили политика Массаро за слова о нападении акулы на россиянина РИА «Новости»

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Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массар высмеял гибель россиянина после нападения акулы в Египте. Пользователи Twitter раскритиковали пост американского чиновника, назвав его «ужасным человеком».

Американский политик поглумился над смертью русского туриста, написав, что это «лучшее, что видел за сегодня».

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Многие комментаторы назвали публикацию Массара глупой и порекомендовали ему не позориться.

«Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло», — написал пользователь Сети.

«Вы ужасный человек», — отметил другой

«Бездушный клоун», — прокомментировал другой пользователь.

Накануне стало известно о гибели россиянина, ставшего жертвой нападения акулы в Хургаде. Вместе с мужчиной была девушка, но она смогла спастись.

Отец погибшего ранее поделился подробностями случившегося. Во время нападения акулы он был на пляже. По словам мужчины, акула напала на сына в считанные секунды, поэтому ему невозможно было помочь.