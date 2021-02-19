Бездомный в Индии умер от «окаменевшего» сердца

Бездомный умер из-за «окаменевшего» сердца в штате Гоа, Индия. Об этом сообщило издание The Mirror.

Личность 50-летнего мужчины пока не установлена. Тело нашли в одном из местных парков. Врачи провели вскрытие для установления причин смерти. В результате они обнаружили, что сердце стало очень твердым и тяжелым, орган еле разрезался.

Медики поставили диагноз: эндомиокардиальный фиброз — болезнь, при которой увеличивается правое предсердие, а также часто происходит кальцификация стенок правого желудочка.

По словам доктора Бхарата Срикумара, сердце мужчины почти превратилось в камень. Это очень редкая болезнь.

«При удалении сердца во время вскрытия, обнаружилось, что орган стал довольно тяжелым. Если его взвесить, то оно будет весить намного больше, чем нормальное сердце», — рассказал медик.

При этом по форме сердце осталось прежним, написала «Газета.ru».