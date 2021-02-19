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    19 февраля 2021, 14:17

    Бездомный в Индии умер от «окаменевшего» сердца

    Алена Макаренко

    Бездомный умер из-за «окаменевшего» сердца в штате Гоа, Индия. Об этом сообщило издание The Mirror.

    Бездомный в Индии умер от «окаменевшего» сердца

    Личность 50-летнего мужчины пока не установлена. Тело нашли в одном из местных парков. Врачи провели вскрытие для установления причин смерти. В результате они обнаружили, что сердце стало очень твердым и тяжелым, орган еле разрезался.

    Медики поставили диагноз: эндомиокардиальный фиброз — болезнь, при которой увеличивается правое предсердие, а также часто происходит кальцификация стенок правого желудочка.

    По словам доктора Бхарата Срикумара, сердце мужчины почти превратилось в камень. Это очень редкая болезнь.

    «При удалении сердца во время вскрытия, обнаружилось, что орган стал довольно тяжелым. Если его взвесить, то оно будет весить намного больше, чем нормальное сердце», — рассказал медик.

    При этом по форме сердце осталось прежним, написала «Газета.ru».