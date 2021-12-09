Бездомный спалил рождественскую ель у здания Fox News в Нью-Йорке

В Нью-Йорке, у офиса Fox News, вспыхнула 15-метровая искусственная елка. Праздничное дерево поджег бездомный. Его задержали, но позже выпустили без залога.

Мужчина устроил пожар в центре Манхэттена, сообщила газета The New York Times. Он забрался на ель сразу после полуночи, поджег взятые с собой листы бумаги и оставил на дереве.

Бездомный пытался убежать, но полицейские поймали поджигателя и отвезли в участок, чтобы выяснить его мотивы. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что предполагаемого виновного отпустили без залога. Ель начали восстанавливать.