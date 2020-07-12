Бездомный немец с луком и стрелами разоружил полицейских и спрятался в лесу

С собой у мужчины были только нож и лук со стрелами. Когда полицейский патруль пытался его остановить, то он начал им угрожать. В итоге он отобрал один пистолет и убежал в лес. По словам журналиста издания, лес достаточно глухой и там много тайных мест, где можно долго прятаться.

В данный момент к поиску злоумышленника привлекли около 200 офицеров полиции. Многие из них одеты в бронежилеты и пуленепробиваемые каски. Над лесом кружат три полицейских вертолета с тепловизорами, которые ведут наблюдение. Также на место прибыли кинологи с собаками.

Полиция выпустила официальное заявление, в котором попросила жителей города не выходить из дома без необходимости. Пока не известно, какую опасность представляет вооруженный человек.

Издание Baden online со ссылкой на полицию Германии сообщило, что идут поиски 31-летнего жителя ФРГ. Он не имеет постоянного места жительства и уже несколько раз привлекался к ответственности за нарушение закона об оружии.