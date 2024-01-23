Мир 23 января 2024, 07:30 Безбилетный россиянин в США отказался выходить из тюремной камеры. Его силой привезут в суд Прилетевшего в США без билета экономиста Сергея Очигаву силой доставят в суд Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/globallookpress

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Начался судебный процесс над российским экономистом Сергеем Очигавой, который прилетел в США без билета и документов. Его приведут на заседание силой, так как мужчина отказался добровольно выходить из тюремной камеры, сообщило РИА «Новости».

Безбилетника схватили в пункте паспортного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса 4 ноября 2023 года. Сергей Очигава прилетел из Копенгагена без визы, авиабилета и паспорта, в списках пассажиров он не значился. Мужчину задержали.

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Предварительные слушания по его делу перенесли из-за неявки обвиняемого. Россиянин отказался выходить из камеры в центре содержания. Окружной суд Калифорнии выдал постановление, которым разрешил судебным маршалам еще раз постараться убедить его выйти добровольно, а в случае отказа применить силу.

В момент задержания Сергей Очигава утверждал, что не спал три дня и не помнил, как очутился в самолете. Авиакомпания SAS заявила, что он не предъявил посадочный талон и занял свободное место. В багаже нарушителя нашли российское и израильское удостоверения личности.