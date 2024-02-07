Эксклюзив 07 февраля 2024, 16:15 «Без всякой либеральной пропаганды». Карлсон откроет американцам глаза в беседе с Путиным Политолог Дудаков назвал Карлсона самым популярным американским журналистом

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Интервью экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным наберет огромное число просмотров, потому что многие американцы хотят узнать правду о ситуации на Украине. Об этом в беседе с «360» рассказал американист Малек Дудаков.

Вопросы про Украину и СВО

Политолог сообщил, что интервью планируют опубликовать совсем скоро — завтра ночью. Он предположил, что американский журналист будет задавать Путину вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

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«Понятно, что Карлсона интересовали причины начала специальной военной операции, что происходит на Украине, а также конечные цели, которые ставит Россия и то, как Россия приспособилась к жизни под санкциями», — отметил Дудаков.

Американист подчеркнул, что интервью серьезно повлияет на американцев. По словам политолога, выпуски Карлсона смотрят десятки, а иногда и сотни миллионов зрителей.

«Потому что Такер Карлсон — это самый популярный журналист в Америке. Будучи на Fox News, у него было самое популярное ток-шоу на кабельном телевидении, а сейчас у него очень популярное шоу в Twitter (соцсеть Х — прим. ред.)», — объяснил эксперт.

Телеканал «360»

Карлсону многие верят

Дудаков добавил, что американский журналист смог стать важной медийной фигурой в США. Благодаря Такеру Карлсону миллионы людей из первых уст узнают об официальной позиции России «без всякой либеральной пропаганды», указал политолог.

«Я думаю, что интервью с Путиным посмотрят, скорее всего, сотни миллионов, то есть оно наберет рекордное количество просмотров, Такеру Карлсону очень многие верят», — заявил американист.

Он также предположил, что после интервью с Путиным увеличится число тех, кто поддерживает прекращение финансирования ВСУ.

«Это еще усилит антивоенные настроения в США и усталость от продолжения конфликта с Россией на Украине», — заключил политолог.

Ранее газета WSJ анонсировала выход интервью бывшего ведущего Fox News с Путиным. Материал опубликуют 8 февраля.