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    24 апреля 2022, 04:09

    «Без веры еще страшнее». Жители ЛНР пришли на пасхальные службы, несмотря на угрозы провокации

    РИА «Новости»: жители ЛНР пришли на пасхальные службы, несмотря на угрозы со стороны ВСУ

    Полина Созыкина

    Православные жители Луганской Народной Республики не испугались информации о провокации со стороны ВСУ и пришли на пасхальные службы в храмы, сообщило РИА «Новости».

    «Без веры еще страшнее». Жители ЛНР пришли на пасхальные службы, несмотря на угрозы провокации

    Прихожане освобожденного города Счастье также посетили пасхальное богослужение.

    «Обычно больше людей, намного… Слухи ходили, что „Точка-У“ может прилететь или обстрел во время службы будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет», — рассказал агентству прихожанин Свято-Екатерининскогентство храма в Счастье.

    Прихожанка Елена призналась, что идти ночью было страшно, но без веры «еще страшнее».

    О готовящейся провокации со стороны ВСУ ранее сообщала Народная милиция ЛНР, подобную информацию получила и Русская православная церковь. ВСУ планировали использовать скопление людей и применить ракетные комплексы «Точка-У» и РСЗО.