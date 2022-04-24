«Без веры еще страшнее». Жители ЛНР пришли на пасхальные службы, несмотря на угрозы провокации

Православные жители Луганской Народной Республики не испугались информации о провокации со стороны ВСУ и пришли на пасхальные службы в храмы, сообщило РИА «Новости».

Прихожане освобожденного города Счастье также посетили пасхальное богослужение.

«Обычно больше людей, намного… Слухи ходили, что „Точка-У“ может прилететь или обстрел во время службы будет. Но, я думаю, святить утром много людей придет», — рассказал агентству прихожанин Свято-Екатерининскогентство храма в Счастье.

Прихожанка Елена призналась, что идти ночью было страшно, но без веры «еще страшнее».

О готовящейся провокации со стороны ВСУ ранее сообщала Народная милиция ЛНР, подобную информацию получила и Русская православная церковь. ВСУ планировали использовать скопление людей и применить ракетные комплексы «Точка-У» и РСЗО.