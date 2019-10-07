Без торта, но в тайге. День рождения Владимира Путина глазами иностранных СМИ

Президенту России исполнилось 67 лет. В честь дня рождения он устроил пикник в тайге — и западные СМИ, конечно, не смогли обойти это своим вниманием. С утра глава государства принимает поздравления от прессы. «360» выяснил, что больше всего удивило авторов зарубежных изданий.

Новостной канал India TV в день рождения главы РФ выпустил материал, в котором удивился манере празднования Владимира Путина.

«Президент России Владимир Путин известен своим уникальным подходом ко всему. Празднование дня рождения не стало исключением. Путин, которому 7-го октября исполняется 67 лет, проводит свой день в лесах тайги, в Сибири», — указано в статье.

Авторы материала заметили, что лидер Российского государства предпочел праздничному торту сбор грибов и пикник у костра. Компанию президенту составил министр обороны Сергей Шойгу.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Британская газета The Guardian тоже была удивлена необычным торжеством и даже сделала целую подборку снимков с праздника главы России.

Не отстало в этом плане и издание, основанное владельцем Independent Media Дерком Сауэром — The Moscow Times. Там отметили любовь президента РФ к горам и составили целый фотоотчет с его дня рождения. Правда, в статье также напомнили, что в этот же день исполняется 13 лет со дня убийства российской журналистки Анны Политковской, критиковавшей Путина.

Подобные подборки сделали и Daily Mail, The Washington Post, The Sun и Euronews. Последние также напомнили, что Владимир Путин ведет активный образ жизни: ранее его видели на рыбалке и во время ныряния с аквалангом.

Правда, зарубежные СМИ несколько поторопились. Путин действительно был на пикнике, но не в свой день рождения, а накануне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В издании на хинди Amar Ujala не стали говорить о любви лидера РФ к природе. Просто назвали его «одним из самых влиятельных политиков в мире». Упомянули в газете и успехи президента в каратэ, дзюдо, стрельбе и даже йоге.

День рождения в тайге. Почему Владимир Путин выбирает для отдыха Туву Подробнее

«О такой популярности, как у главы России, западные лидеры только мечтают. Возможно, это один из самых смелых политиков в мире», — говорится в материале.

Государственное информационное агентство Армении Armenpress рассказало, что президент Республики Армен Саргсян направил поздравительное послание Владимиру Путину.

«В Армении Вы признаны выдающимся лидером России, искренним другом нашего народа и одним из самых престижных политиков в современном мире… Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в работе и мира, счастья, процветания и процветания братскому народу России», — привели в статье слова главы Армении.

Издание на армянском языке в Париже Aysor отметило, что пожелал крепкого здоровья Владимиру Путину и второй президент Республики Армения Роберт Кочарян.