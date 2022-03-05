На Украине жестко подавляют протесты тех жителей, которые выступают против военных действий с Россией. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент заметил, что в России люди спокойно высказывают свое мнение о спецоперации на Украине.

«На Украине выражающих свое мнение представителей либеральной части общества просто хватают и расстреливают. У нас есть подтверждения», — заявил Путин.

Он добавил, что отечественная часть либерально настроенной интеллигенции может свободно выражать свой протест.

Ранее Путин заявил, что за последние восемь лет в Донбассе убили от 13 до 14 тысяч человек, искалечив 500 детей.

Также он добавил, что работа Вооруженных сил РФ по уничтожению военной инфраструктуры РФ почти завершена.