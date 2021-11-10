Крупная инвесткомпания из США больше не примет на работу белых мужчин без специального разрешения

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира State Street Global Advisors обновила правила приема на работу для белых мужчин. Для трудоустройства таких кандидатов потребуется специальное разрешение.

Руководство предприятия, написал Fox Business, решило втрое увеличить представительство женщин и этнических меньшинств к 2023 году. Речь идет о среднем и старшем менеджерском звене.

Если руководители не достигнут поставленной цели, то им грозит понижение премиальных выплат.

«Теперь это главное для State Street и находится в оценочной карточке каждого топ-менеджера», — процитировала газета The Times Джесс Макниколас, главe лондонского филиала компании по инклюзивности, разнообразию и корпоративному гражданству.

Специалистам по подбору персонала придется обращаться за специальным разрешением, чтобы нанять белого мужчину вместо женщины или представителя этнических меньшинств.

Компания State Street Global Advisors основана в 1792 году и базируется в Бостоне. На нее работают порядка 40 тысяч сотрудников в 30 офисах, расположенных по всему миру.