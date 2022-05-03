Без сладостей и мороженого 40 дней. Байден посетовал, что христианский пост сложнее мусульманского

Христианам в пост сложнее, чем мусульманам, посетовал на приеме в честь окончания Рамадана президент США Джо Байден. На встрече присутствовали мусульманские религиозные деятели, сообщило РИА «Новости».

«Три основные религии во многом похожи, но хочу, чтобы вы знали, у вас есть небольшое преимущество в Рамадан: я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженного», — пошутил Байден на мероприятии в Белом доме.

Замечание главы Белого дома встретили смехом. Байден отметил, что впервые за десятилетия «священные дни трех авраамических религий выпали на одно время». Он посчитал это «посланием» и заявил, что по-настоящему верит в это. Гости на эти слова также отреагировали смехом.

В США шутит не только президент, но и над ним. На традиционном приеме корреспондентов в Белом доме комик Тревор Ноа пошутил, что при Байдене отмечен рост. И не важно, что это рост цен на газ, на аренду, на еду — на все. Все-таки это рост, заявил Ноа.