«Без посредников и лжи»: Зеленский будет рассказывать украинцам новости

Президент Украины Владимир Зеленский решил рассказывать в своих видеообращениях актуальные новости. Лидер страны пообещал населению, что информация будет правдивой и без манипуляций.

«Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.

По словам украинского президента, у него нет собственного издания или телеканала. Хотя предыдущие лидеры страны имели личные СМИ.

«Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи», — пообещал Зеленский.

Сейчас политик проходит лечение от COVID-19. Накануне его отправили в больницу. В медучреждении оборудовали специальный кабинет, чтобы Зеленский мог продолжать работать. Ранее президент Украины отмечал, что чувствует себя хорошо и не станет прекращать выполнять свои прямые обязанности.