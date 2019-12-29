«Без пиарных загибов и перегибов»: на Украине оценили обмен пленными в Донбассе

Киев и Донбасс обменялись пленными в формате «всех установленных на всех установленных». Украинская власть по возможности реализует Минские соглашения и делает это не ради пиара или политических очков. Об этом «360» заявил украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

Состоявшийся обмен говорит, что Киев намерен по возможности реализовывать Минские соглашения и договоренности, принятые на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря, отметил эксперт. Кроме того, украинская власть готовится к новому саммиту «нормандского формата», который состоится в апреле 2020 года.

Киев не пытается имитировать реализацию Минских соглашений и не особо рассчитывает на пиар, отметил Карасев. Он сделал такой вывод на основании того, что нынешний обмен прошел строго по протоколу, без всяких «пиарных загибов и перегибов».

«Гуманитарная часть в рамках минской контактной группы и в рамках минского протокола „нормандского формата“ работает», — сказал политолог.

Тем не менее многие раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что Киев доставил на обмен пять спецназовцев «Беркута», которые проходят по делу о «евромайдане»

«А это плевок в сторону Майдана, Украины, и нивелирует память жертв на Майдане. Поэтому кого угодно можно было предлагать на обмен, но не бывших „беркутов“», — заявил Карасев.

Кроме того, многие негативно оценили обмен, потому что он идет по линии Киев — Донбасс. А это означает: создается картина, будто конфликт на Украине внутренний, потому что обменивают украинцев на украинцев. И это в то время как официальная позиция конфликта на Донбассе — внешняя, то есть конфликт между Украиной и Россией.

Появились и противники нынешнего обмена. «То есть не все однозначно, не все удовлетворены этим. Не все принимают аргумент, что ради спасения жизней пленных и граждан можно пойти на любой обмен, например, как делают в Израиле, где ради одного капрала можно отдать сотни террористов», — сказал собеседник «360».

В отличие от первого обмена здесь нет всеобщего ликования, отметил политолог.

Карасев подытожил: этот обмен прошел не под выборы или пиар. «Это была попытка нащупать правильную и главное результативную дорожную карту реализации Минских соглашений, чтоб все-таки снять напряженность и начинать развязывать вот этот узел конфронтации конфликта», — рассказал эксперт.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря. Киев передал Донбассу 123 человека, а Донецк и Луганск отпустили 52 украинцев.