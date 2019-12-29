«Без пиарных загибов и перегибов»: на Украине оценили обмен пленными в Донбассе
Состоявшийся обмен говорит, что Киев намерен по возможности реализовывать Минские соглашения и договоренности, принятые на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря, отметил эксперт. Кроме того, украинская власть готовится к новому саммиту «нормандского формата», который состоится в апреле 2020 года.
Киев не пытается имитировать реализацию Минских соглашений и не особо рассчитывает на пиар, отметил Карасев. Он сделал такой вывод на основании того, что нынешний обмен прошел строго по протоколу, без всяких «пиарных загибов и перегибов».
«Гуманитарная часть в рамках минской контактной группы и в рамках минского протокола „нормандского формата“ работает», — сказал политолог.
Тем не менее многие раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что Киев доставил на обмен пять спецназовцев «Беркута», которые проходят по делу о «евромайдане»
«А это плевок в сторону Майдана, Украины, и нивелирует память жертв на Майдане. Поэтому кого угодно можно было предлагать на обмен, но не бывших „беркутов“», — заявил Карасев.
Кроме того, многие негативно оценили обмен, потому что он идет по линии Киев — Донбасс. А это означает: создается картина, будто конфликт на Украине внутренний, потому что обменивают украинцев на украинцев. И это в то время как официальная позиция конфликта на Донбассе — внешняя, то есть конфликт между Украиной и Россией.
Появились и противники нынешнего обмена. «То есть не все однозначно, не все удовлетворены этим. Не все принимают аргумент, что ради спасения жизней пленных и граждан можно пойти на любой обмен, например, как делают в Израиле, где ради одного капрала можно отдать сотни террористов», — сказал собеседник «360».
В отличие от первого обмена здесь нет всеобщего ликования, отметил политолог.
Карасев подытожил: этот обмен прошел не под выборы или пиар. «Это была попытка нащупать правильную и главное результативную дорожную карту реализации Минских соглашений, чтоб все-таки снять напряженность и начинать развязывать вот этот узел конфронтации конфликта», — рассказал эксперт.
Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря. Киев передал Донбассу 123 человека, а Донецк и Луганск отпустили 52 украинцев.