Охранника концлагеря судят в Германии. Ему 93 года, но приговор нужно вынести без оглядки на возраст

Пожилого немца обвиняют в соучастии в убийстве более пяти тысяч человек. Подозреваемый в годы Второй мировой войны был охранником в концлагере Штутгоф, куда попали более 100 тысяч человек. Большинство из них погибли. Тогда обвиняемому было всего 17 лет. Представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс рассказал «360», что ждет старика — тюрьма или условный срок.

Суд над бывшим охранником концлагеря на территории оккупированной Польши начался в земельном суде Гамбурга в четверг, 17 октября. Бруно Д. обвиняют в соучастии в 5 230 эпизодах убийства. Преступления были совершены между 1944 и 1945 годами. Тогда подозреваемому не было и 18 лет. Поэтому процесс ведет суд по делам несовершеннолетних. Сторону обвинения поддерживают 28 истцов — потомки узников или же сами заключенные, которым удалось выжить. Об этом сообщили в DW.

По версии обвинения, мужчина поддерживал «подлые и жестокие» убийства узников — поляков, советских военнопленных и евреев. Также он «сознательно создавал и поддерживал непригодные для жизни условия, такие как лишение пищи и отказ оказывать медицинскую помощь». Защита же не считает Бруно Д. виновным, так как он не принимал активного участия в казнях.

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В Германии преступления, касающиеся фашизма, не имеют срока давности. Об этом в разговоре с «360» заявил представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. Он вспомнил процесс 2011 года над Джоном Демьянюком, который был охранником в нескольких нацистских концлагерях. Немецкая пресса говорила о его жестокости, а суд предполагал непосредственное участие Демьянюка в уничтожении по меньшей мере 27,9 тысячи заключенных. Надзирателя приговорили к пяти годам лишения свободы. Правда, из-под стражи мужчину отпустили: свою роль сыграл преклонный возраст осужденного — 91 год.

По словам Энгельса, этот процесс и положил начало делам против охранников и других сотрудников лагерей, не имеющих прямого отношения к убийствам.

«Они были механизмом в машине уничтожения жизни. Может, были маленькими колесиками в ней, но все же. Это тоже делает их виновными. После этого было еще несколько похожих процессов. И вот теперь — Бруно Д.», — отметил политик.

Сам подозреваемый не считает, что лично несет ответственность за происходящее в лагере. Ведь он был всего лишь охранником. Если бы отказался работать, страшные последствия ждали бы уже его самого. Пояснил логику подсудимого представитель Пиратской партии Германии.

Он сам в СС не записывался, он туда не рвался, был просто обычным солдатом, призванным в Вермахт. У него была отписка от фронта из-за слабого сердца. Поэтому его поставили охранником… Он содействовал следствию, все подтвердил, в отличие от все отрицавшего Демьянюка. Бруно Д. явно не идейный. Так что думаю, есть смягчающее обстоятельство. Приговор может быть даже условным Грегори Энгельс.

При этом судить человека за подобные преступления необходимо, несмотря на возраст. В этом Энгельс уверен. Тем более, еще живы некоторые узники того лагеря. Для них это тоже важно, несмотря на годы.

«Это не только гуманно, это просто обязанность — расследовать все преступления, которые тогда были. Это общественный долг — не забыть и не дать повториться. То, что суд занимается такими делами даже 70 с лишним лет спустя, правильно. Так и должно быть», — заявил представитель Пиратской партии Германии.