Украина почувствовала дискомфорт во время отсутствия кредитов от Международного валютного фонда (МВФ). Еще в конце 2020 года страна столкнулась с нехваткой финансовой помощи, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

«Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета на 2021 год и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами», — сказал министр в интервью изданию LIGA.net.

Он добавил, что Украина не может получить деньги от другого источника. При этом в бюджете страны прописаны новые транши МВФ. По словам министра, программа кредитов является базовым сценарием для развития украинской экономики. Более того, сотрудничество Киева с МВФ волнует и зарубежных инвесторов.

Марченко отметил, что сейчас обсуждается бюджетный баланс на 2022–2023 годы. В МВФ настаивают, что дефицит должен быть снижен до 3,5% ВВП. При этом бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом 5,5% ВВП.

Летом 2020 года МВФ утвердил новую программу поддержки для Украины на сумму порядка пяти миллиардов долларов. После первого транша власти страны получили 2,1 млрд долларов.