Так у Жозепа Борреля есть специальный инструмент, который позволит ему и без островного государства решить вопрос. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности может воспользоваться тем, что ограничительные меры против Минска не требуют создания нового механизма, а могут стать поправками к действующему документу.

Евросоюз наказал Белоруссию в 2012 году за подавление протестов и нарушения прав человека. Большую их часть потом сняли, но что-то продолжает действовать.

1 октября члены ЕС снова собрались в Брюсселе на саммит. Если по его убедить Кипр удастся, то ограничения против Белоруссии могут одобрить единогласно на следующей встрече глав МИДов стран ЕС 12 октября.