ЕС собирается ввести санкции против Минска без Кипра — The Guardian
Если Кипр не уступит Евросоюзу по вопросу санкций в отношении Белоруссии, ЕС примет это решение квалифицированным большинством, сообщили источники британского издания The Guardian.
Так у Жозепа Борреля есть специальный инструмент, который позволит ему и без островного государства решить вопрос. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности может воспользоваться тем, что ограничительные меры против Минска не требуют создания нового механизма, а могут стать поправками к действующему документу.
Евросоюз наказал Белоруссию в 2012 году за подавление протестов и нарушения прав человека. Большую их часть потом сняли, но что-то продолжает действовать.
1 октября члены ЕС снова собрались в Брюсселе на саммит. Если по его убедить Кипр удастся, то ограничения против Белоруссии могут одобрить единогласно на следующей встрече глав МИДов стран ЕС 12 октября.