Без интернета, зато с пингвинами. В Антарктиде ищут трех сотрудников

В Порт-Локрое в Антарктиде начали искать сотрудников. На заработки предложила поехать британская организация UK Antarctic Heritage Trust. На острове Гудье, где ищут работников, нет мобильной связи и интернета, зато очень красиво и много пингвинов.

Соискателям доступны три вакансии — это позиции в почтовом отделении и расположенном при нем магазине. Требуются начальник почтового отделения, помощник-ассистент и менеджер магазина, написала kp.ru.

«Мы ищем кандидатов, которые имеют полезные навыки, такие как опыт работы в розничной торговле, охрана природы, техническое обслуживание зданий, а также руководство и управление, — сообщили в UK Antarctic Heritage Trust.

Сотрудникам предстоит поддерживать нормальное состояние зданий, ухаживать за музейными экспонатами и обслуживать туристов. В летний сезон остров посещали до 18 тысяч путешественников. Также требуется вести подсчет пингвинов в рамках программы по защите птичьей колонии на острове.

Свободное время сотрудникам предлагают проводить за книгами, рисованием или съемками пейзажей. Недостатка в желающих поработать на острове нет. Каждый год на вакансии отзываются сотни соискателей.