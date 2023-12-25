Мир 25 декабря 2023, 10:20 «Без иллюзий». Запад предупредили о последствиях размещения военных баз на Украине Медведев: РФ неминуемо ударит по военной базе страны НАТО на Украине Unsplash

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Если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, Россия неизбежно нанесет по ней удар, и не факт, что страны НАТО будут готовы к коллективному ответу. Об этом в Telegram-канале порассуждал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он назвал планируемое принятие Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины очередной попыткой создания «антироссийского консенсуса» и подчеркнул, что никакой ценности в документе нет, это «филькина грамота». Важнее, с точки зрения политика, то, что из нее вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых будут перечислены условия обеспечения безопасности.

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Дмитрий Медведев не исключил, что «какая-нибудь безумная страна» вроде Британии решит создать военную базу на Украине и фактически принять на себя защиту ее пределов. Зампредседателя СБ добавил, что модель, по сути, сводится к тезису: «В НАТО вас не возьмем, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте».

«Когда Россия нанесет удар по такой базе, а это неизбежно случится, <…> будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — задался вопросом Медведев.

Он указал, что вопрос будет состоять в трактовке статьи Вашингтонского договора о вооруженном нападении на ВС, суда или летательные аппараты какой-либо из «договаривающихся сторон». Согласно документу, ответ на удар по военной базе не обязательно должен быть военным и коллективным — он может заключаться в «оказании помощи» в виде «индивидуального или совместного действия». Таким образом, страны НАТО могут отвечать вооруженным или невооруженным путем, могут объединиться или оставить владельца базы отдуваться в одиночестве, подытожил Медведев.

«Так что без иллюзий — люфт значительный. И <…> бандеровской власти стоит об этом помнить», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Декларацию о гарантиях безопасности Украины не подписали семь стран ЕС и НАТО.