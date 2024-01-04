04 января 2024, 18:45
«Без денег и людей». Британский разведчик раскрыл будущее Украины
Экс-агент MI6 Крук: США должны признать победу России из-за краха Украины
Россия не поддержит предложение США о замораживании конфликта на Украине, понимая, что за это время Запад сможет перевооружить ВСУ. Об этом бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я имею в виду, что в своей сдержанной манере президент Путин сказал: „Нет, извините, вы знаете, они проиграли конфликт, и они могут либо капитулировать, либо мы можем покончить с ними военным путем. У нас есть для этого все возможности“», — привел он слова российского лидера.
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По мнению экс-разведчика, американским и западным партнерам Украины пора признать очевидную победу России и то, что они полностью проиграли.
Крук отметил, что сейчас Украина разваливается на части из-за политических распрей. В стране просто катастрофическая экономика, поэтому ей будет сложно восстанавливаться «без денег и людей».
Политолог Олег Соскин призвал украинцев сместить команду Владимира Зеленского ради мира с Россией.
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