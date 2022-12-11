Мир 11 декабря 2022, 08:28 «Бесценный актив». Преимущества истребителя Су-35В оценили в США Military Watch счел российский истребитель Су-35 бесценным активом РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-35 за уникальный боевой опыт назвали бесценным активом. К такому выводу пришли авторы статьи американского специализированного журнала Military Watch.

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны», — сказано в публикации.

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По мнению военных экспертов, этот самолет — бесценный актив, он может противостоять современным западным истребителям высшего класса F-35А и F-15СА.

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Прародителем Су-35 стал легендарный борт Су-27, не имеющий в свое время равных в мире. Сверхманевренный истребитель оснастили новым комплексом цифровой информационно-управляющей системы и радиолокационными средствами. Это дало возможность истребителю обнаруживать воздушные цели на большей дальности и увеличивать их число.

Су-35 может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, благодаря двигателям с увеличенной тягой. Грузоподъемность истребителя — восемь тонн.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России.