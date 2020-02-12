Бесстрашие россиян перед коронавирусом удивило китайцев
Среди россиян, живущих в Китае, провели опрос с целью выяснить, почему они остались в Поднебесной, несмотря на вспышку коронавируса, который унес жизни более тысячи человек. С результатами ознакомилось РИА ФАН.
Большая часть респондентов призналась, что в Китае они чувствуют себя безопаснее, нежели в других странах. Отмечается, что жесткие меры, которые принимают китайские власти в борьбе с эпидемией, дают явный результат.
Оставшаяся часть опрошенных пояснила, что за годы жизни в КНР успела обзавестись друзьями и работой, поэтому не готова уезжать в другие страны.
Китайцев удивило подобное бесстрашие и хладнокровие перед лицом короновируса, учитывая то, что многие иностранцы уже покинули Поднебесную.