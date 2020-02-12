Бесстрашие россиян перед коронавирусом удивило китайцев

Большая часть респондентов призналась, что в Китае они чувствуют себя безопаснее, нежели в других странах. Отмечается, что жесткие меры, которые принимают китайские власти в борьбе с эпидемией, дают явный результат.

Оставшаяся часть опрошенных пояснила, что за годы жизни в КНР успела обзавестись друзьями и работой, поэтому не готова уезжать в другие страны.

Китайцев удивило подобное бесстрашие и хладнокровие перед лицом короновируса, учитывая то, что многие иностранцы уже покинули Поднебесную.