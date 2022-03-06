Бессмысленность антироссийских санкций объяснили в Египте
Noonpost: новые санкции Запада против России не достигнут своей цели
Новые санкции против России, которые ввели западные страны, не достигнут своей цели, считает египетское издание Noonpost.
Власти России, как отмечает издание, принимают все текущие решения с учетом перспективы новых санкций.
Авторы статьи также упомянули исторический пакет соглашений о сотрудничестве во всех сферах между Россией и Китаем, отметило РИА «Новости». Он, по их словам, должен поднять объем товарооборота между странами до 140 миллиардов долларов.
Еще никогда санкции не заставили ни одно государство изменить свою позицию, и Россия не станет исключением, отметили авторы материала. По их мнению, РФ постарается все вытерпеть, и у нее для этого есть силы. При этом авторы статьи усомнились в способности Запада продолжать свое давление на Россию.
Международный валютный фонд заявил, что события на Украине и связанные с ними антироссийские санкции уже оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. Эксперты фонда считают, что ценовые шоки будут ощущаться по всему миру.
При этом, по данным газеты Financial Times, международные инвесторы могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах в связи со сложившейся ситуацией.