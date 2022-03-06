Бессмысленность антироссийских санкций объяснили в Египте

Новые санкции против России, которые ввели западные страны, не достигнут своей цели, считает египетское издание Noonpost.

Власти России, как отмечает издание, принимают все текущие решения с учетом перспективы новых санкций.

Авторы статьи также упомянули исторический пакет соглашений о сотрудничестве во всех сферах между Россией и Китаем, отметило РИА «Новости». Он, по их словам, должен поднять объем товарооборота между странами до 140 миллиардов долларов.

Еще никогда санкции не заставили ни одно государство изменить свою позицию, и Россия не станет исключением, отметили авторы материала. По их мнению, РФ постарается все вытерпеть, и у нее для этого есть силы. При этом авторы статьи усомнились в способности Запада продолжать свое давление на Россию.

Международный валютный фонд заявил, что события на Украине и связанные с ними антироссийские санкции уже оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. Эксперты фонда считают, что ценовые шоки будут ощущаться по всему миру.

При этом, по данным газеты Financial Times, международные инвесторы могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах в связи со сложившейся ситуацией.