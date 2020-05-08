«Бессмертный полк» запретили в Минске

Власти Минска запретили проведение шествия «Бессмертный полк». Вместо него на проспектах столицы Белоруссии пройдет двухчасовой автопробег. Об изменения в программе празднования ВОВ рассказал председатель оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерий Драко.

Ежегодное патриотическое движение пришлось отменить из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Об этом говорится в письме властей Минска, направленном Драко.

«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске, с учетом заявленного количества участников, рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия», — это отрывок из письма.

За проведение несанкционированного массового мероприятия нарушителям грозит административная ответственность. По этой причине Драко предложил в 11:00 возложить цветы на площади Победы от «Бессмертного полка» и лично от активистов. После в столице пройдет небольшой автопробег. В рамках него в течение двух часов активисты «Бессмертного полка» будут ездить по проспектам.

Ранее несмотря на распространение коронавируса Белоруссия все же решила отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая в Минске пройдет парад военной техники и концерт.

В России «Бессмертный полк» перенесли в онлайн. Провести шествие в реальной жизни в 2020 году невозможно из-за режима самоизоляции. В связи с этим мероприятие состоится под общим девизом «Бессмертный полк дома».

Акция «Бессмертный полк» каждый год проводится 9 мая в День Победы. Участники шествия несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 году акция пройдет в режиме онлайн. Каждый сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. А 9 мая снимки покажут на более чем на 200 медиаэкранах Москвы, также их будет транслировать online-кинотеатр ОККО и портал «Бессмертного полка России».