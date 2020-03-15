«Бессмертный полк» в Нью-Йорке могут отменить из-за коронавируса

В результате объявленного в Нью-Йорке режима ЧС под угрозой отмены оказалось проведение в городе акции «Бессмертный полк», посвященной 75-летию Великой Победы. Власти запретили проводить массовые мероприятия численностью более 500 человек.

Как сообщил ТАСС президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, подготовка к проведению акции продолжается. К ней намерены присоединиться Гавайи и Мельбурн (Флорида). Но «Бессмертный полк» подпадает под запрет о массовых собраниях, так как в прошлые годы он собирал не менее двух тысяч человек.

Поэтому жителям других городов, которые хотели присоединиться к шествию в Нью-Йорке, лучше остаться дома, и провести небольшие марши у себя. По мнению Игоря Кочана, важен не сам «Бессмертный полк», а память о ветеранах, которую сохраняют потомки.

«Поэтому каждый может взять портрет своего героя и пройтись с ним 9 мая по улицам города, в котором живет. Кроме того, еще более значимым стали бы рассказы и воспоминания о своих дедах-героях, которыми можно делиться друг с другом, на сайте „Бессмертного полка“, в социальных сетях и других средствах масс-медиа», — заявил активист.

Он добавил, что в рамках акции «Георгиевская ленточка» будет роздано около 20 тысяч ленточек.

9 Мая волонтеры Нью-Йорка хотят поздравить ветеранов с Победой, и подарить им сувениры, подарки и цветы. На следующий день в предместьях города для них и блокадников Ленинграда состоится концерт и пикник с полевой кухней. В Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско состоятся праздничные автопробеги.

В июле прошлого года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что американские власти намерены бойкотировать проведение акции «Бессмертный полк» в США.