Мир 04 января 2024, 16:39 Бессилие ЗРК Patriot против российских ракет X-32 признали в Германии Welt: ЗРК Patriot в украинской ПВО неэффективны против российских ракет X-32 U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Входящие в состав украинской ПВО зенитные ракетные комплексы Patriot показали свою неэффективность против ударов российских ракет X-32. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке.

Украинская ПВО, в числе которой находится и современный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одной ракеты X-32 из-за их неуязвимости и высокой скорости, указал он.

Реклама

Это, по его словам, показывает, что Вооруженные силы России располагают новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы.

Также Шмидтке отметил, что российские ракеты сложно сбить с курса, плюс они эффективны в обнаружении целей и очень быстрые.

Сверхзвуковая ракета X-32 способна развивать скорость до пяти тысяч километров в час, а высоту — до 40 километров, уточнили «Известия». Кроме того, X-32 может лететь к цели по сложному маршруту. Рельеф подстилающей местности она «видит» с помощью радиолокационной станции.