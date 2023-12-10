Мир 10 декабря 2023, 16:41 «Беспрецедентный и глобальный». Vista Outdoor предупредила о дефиците пороха в мире Компания Vista Outdoor предупредила о глобальном дефиците пороха в мире РИА «Новости»

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Цены на боеприпасы существенно подрастут на фоне ожидающегося в мире глобального дефицита пороха. С таким прогнозом выступила владеющая брендами огнестрельного оружия компания Vista Outdoor, сообщил Newsweek.

Представители организации указали, что в виду мировых событий поставщики уведомили Vista Outdoor о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха.

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«Таким образом, они существенно повысили наши цены», — пояснили в компании.

В число тех, кто заявил о росте цен, попали Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. В ближайшие недели они собираются представить новые расценки.

В Vista Outdoor не стали указывать, какие именно мировые события оказали влияние на рост цен. Вместе с тем, как указало издание, к повышенному спросу на боеприпасы привели два фактора — конфликт России и Украины и война между Израилем и ХАМАС.