«Беспрецедентное насилие»: Зеленский дал оценку штурму Капитолия

Зеленский восхитился «стойкостью старейшего и величайшего демократического института в мире» после штурма Капитолия сторонниками Трампа. Украинский лидер назвал события в Вашингтоне «беспрецедентным насилием».

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», — написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Пост он опубликовал на английском языке.

Журналист Владимир Соловьев иронично отреагировал на этот твит главы Украины. В своем Telegram-канале он оставил вопрос: «То есть Зеленский все-таки против Майдана?»

Ранее сторонники Дональда Трампа, которые вышли на митинг в Вашингтоне, решили штурмом взять Капитолий. Они ворвались в здание Конгресса и устроили там погром. На подмогу охране пришли спецназ и Нацгвардия, началась стрельба. Во время протеста погибли четыре человека.

После этих событий и эвакуации Конгресс все же утвердил Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов, пишет «Газета.ru»