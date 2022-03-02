«Беспрецедентная операция по скорости». Политолог оценил действия российских военных на Украине

Российская специальная военная операция на Украине развивается крайне быстрыми темпами. Такое мнение в эфире «360» выразил политолог Павел Данилин.

«Безусловно, это просто феерическая и беспрецедентная операция по скорости. То, что мы видим, развивается просто стремительно. Конечно, в последние два дня российские военные стали действовать жестче, но это объяснимо тем, что нацисты фактически берут жителей в заложники, прикрываются ими как живым щитом и занимаются диверсионной работой», — сказал эксперт.

По его словам, российские военные стараются не наносить удары по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что занятие Херсона оказалось «практически бескровным». Его, как отметил Данилин, не штурмовали. Российские военные занимают города Украины после того, как силы территориальной милиции и ВСУ складывают оружие, подчеркнул он.

Политолог отметил, что наиболее серьезное сопротивление сейчас наблюдается в Мариуполе, районах рядом с ДНР и на севере ЛНР.

«Там у нас самые жесткие проходили столкновения между силами ЛНР, ДНР и ВСУ, затем часть ВСУ попыталась отойти, а часть попала в котел», — сказал Данилин.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон. В ведомстве сообщили, что гражданская инфраструктура, транспорт и объекты жизнеобеспечения населения в городе работают в обычном режиме.