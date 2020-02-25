«Российское вмешательство» в американские выборы в посольстве РФ назвали голословными обвинениями. Политики Вашингтона распространяют этот миф, чтобы достичь собственных целей.

Дипломаты РФ выразили озабоченность «раскруткой новой спирали спекуляций» о так называемом вмешательстве в выборы США. Их позиция опубликована на странице посольства России в США в Facebook.

«Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по „российской теме“ становится плохой американской политической традицией. <...> Призываем политиков прекратить голословные обвинения», — заметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что позиция российской стороны «проста и понятна»: страна не вмешивается во внутренние процессы других государств.

«Антироссийская составляющая» в политической борьбе в Соединенных Штатах, напомнили дипломаты, уже стала причиной «беспрецедентной деградации двусторонних отношений».

«Российская Федерация и Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность», — заявили в российском посольстве, указав на необходимость «конструктивного и прагматичного диалога между нашими странами для всей мировой общественности».