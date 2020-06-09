«Беспредела быть не должно»: Лукашенко пообещал не допустить повторения Евромайдана в Белоруссии

В Белоруссии не допустят беспредела во время избирательной кампании. Обстановку в стране, уверен президент страны Александр Лукашенко, хотят дестабилизировать оппозиционные претенденты на пост главы государства

Лукашенко подчеркнул, что не позволит выйти ситуации из-под контроля. Слова белорусского лидера привело агентство БЕЛТА.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет», — заметил президент.

Он напомнил, что госорганы системы обеспечения национальной безопасности должны «сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок». Этого от них требует Конституция и закон.

Избирательная кампания в Белоруссии стартовала три недели назад. Лукашенко отметил, что «не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно» и указал на нарушения законодательства, этических норм и оскорбления, которые оппоненты допускают в сторону власти.

«Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», — сказал глава государства. Он не исключил, что в Белоруссии могут попытаться повторить украинский Евромайдан 2014 года. Поэтому службы госбезопасности и должны усилить работу.