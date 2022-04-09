Бесправие развязало Украине руки на расчеловечивание

Игнорирование международного гуманитарного права со стороны Украины и отсутствие независимых расследований провоцирует совершенно неприглядные формы военных действий. Этим объясняется фальсификация с убийствами мирных жителей в Буче, которую СБУ хотят повторить в Ирпене. Таким мнением с «360» поделился политолог Сергей Станкевич.

Эта провокация еще не состоялась. И заявление нашего представителя военного — это упреждающий такой шаг, чтобы предотвратить возможную провокацию. Я надеюсь, что она и не будет иметь место.

Мы видели, как это информационное, политическое оружие применялось в ходе Югославской войны. Пожалуй, тогда оно впервые было столь серьезно опробовано. Надеюсь, что такого рода действия все-таки будут исключены в дальнейшем. Потому что должны присутствовать и в зоне боев какие-то люди, которые могут оперативно реагировать на факты.

Вот сейчас идет полемика. Это сделали вы — нет, это сделали вы. Вот если есть объективные журналисты, пусть они будут делегированы туда тем же Евросоюзом, если только это будут действительно независимые люди, которые предыдущими публикациями заработали себе репутацию независимых. И пусть они смотрят немедленно, что происходит в той или иной точке или зоне боев, и реагируют на это.

Источник фото: РИА «Новости»

Иначе действительно боевые действия могут превратиться в такого рода цепь провокационных сцен, которые будут создаваться специально ради картинки, использоваться целенаправленно как информационное оружие.

А реальных расследований мы так и не увидим. Иными словами, международное гуманитарное право должно работать. Независимые расследования должны работать. Иначе отсутствие международного давления в пользу этих вещей способно спровоцировать совершенно неприглядные формы военных действий, действительно расчеловечевающих участников этих действий.