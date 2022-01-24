Беспощадный снегопад в Турции показали на видео

Сильнейший снегопад обрушился на северо-запад Турции. Сильные метели прошлись и по Стамбулу, где к вечеру осадки только усилятся. Курортную страну, окутанную в снежный плен, запечатлели на видео.

Прогнозы о мощных снегопадах в Стамбуле, как можно наблюдать на впечатляющих кадрах, оправдались. Синоптики предупреждали, что город и его окрестности будет заметать несколько дней.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что из-за непогоды в городе сократили рабочий день. Снегопад продолжается с перерывами, к вечеру он может усилиться.

Метель привела к пробкам на дорогах. Возросло и количество аварий. Одно крупное ДТП произошло на шоссе в направлении Стамбула, где на сколькой дороге занесло грузовик, после чего в фуру врезались более 30 машин, впоследствии в больницы доставили по меньшей мере 25 человек. Некоторые дороги закрыли. Из-за метели к местам аварий сложно проехать и экстренным службам.

Аэропорт Стамбула из-за снегопада приостановил работу, передало издание Milliyet. В воздушной гавани обещали начать обслуживать рейсы после завершения расчистки взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. Планировалось, что наземным службам потребуется на это около часа.