«Беспорядочные» твиты Маска стали поводом для судебного иска

Пристрастие Илона Маска к социальным сетям может ему дорого обойтись. На основателя Tesla подал в суд один из инвесторов компании, которому не понравились «беспорядочные» твиты миллиардера.

Привычка Маска, по мнению истца, подвергает Tesla многомиллиардным рискам. Тем более что основатель компании должен согласовывать свою деятельность в соцсетях с регулирующим органом, сообщило агентство Bloomberg.

«Дальнейшие неконтролируемые твиты Маска могут серьезно повлиять на способность компании обеспечить финансирование», — указано в иске.

Обратившийся в суд инвестор добавил, что активность Маска в социальных сетях нарушает договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

С успешностью Илона Маска, впрочем, не поспоришь. Недавно СМИ заявили, что миллиардер за день стал богаче на 25 миллиардов долларов. Растет, заметил эксперт, не состояние бизнесмена, а капитализация его компании. Не исключено, что акции Tesla продолжат расти в цене. Маск тем временем планирует строительство собственного города в Техасе.