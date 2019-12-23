Беспорядки в тюрьме Гондураса привели к гибели 19 человек

Массовые убийства продолжаются в тюрьмах Гондураса. Вечером в воскресенье из-за беспорядков погибли 19 заключенных.

«В это воскресенье 19 насильственных смертей произошли в исправительном центре в Порвенире, департамент Франсиско Морасана в центральной части страны», — сообщило издание Heraldo со ссылкой на источник в органах безопасности.

СМИ добавило, что двух раненых госпитализировали с колотыми ранениями. Как написала газета La Prensa, столкновения устроили две враждующих преступных группы. По сведениям издания, погибли, как минимум, 17 человек. Еще трое получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Несколькими днями ранее, 21 декабря, в тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса произошел бунт. В результате случилась перестрелка, 18 заключенных погибли, еще 15 пострадали. Предварительная причина конфликта — противоборство нескольких банд.

В связи со случившемся власти Гандураса объявили в стране чрезвычайную ситуацию, полномочия Национального пенитенциарного института приостановлены. На место происшествия в Порвенир направлены военные. Об этом передала радиостанция «Говорит Москва».

Между тем, власти Эквадора работают над устранением последствий аварии, которая случилась у острова Галапагосского архипелага Сан-Кристобаль в Тихом океане. Там затонула баржа, в воду попали более двух тонн дизельного топлива.