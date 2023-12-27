Мир 27 декабря 2023, 13:39 Беспорядки в Пицунде организовали извне Сенатор Карасин: беспорядки из-за дачи в Пицунде организовали извне

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Беспорядки, устроенные оппозицией из-за дачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Госдача в Пицунде находится в аренде у российской стороны по соглашению с правительством Абхазии от 14 сентября 1995 года. Новый документ о передаче объекта в собственность РФ подписали в январе 2022 года, но оппозиция выступила против ратификации соглашения.

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«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», — подчеркнул Карасин.

По его словам, рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось. Он назвал очевидным, что беспорядки в Пицунде искусственно подогреваются извне, и к сложившейся ситуации нужно относиться спокойно.

«Все остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать», — заявил сенатор.

По мнению оппозиции, некоторые пункты соглашения между РФ и Абхазией противоречат конституции республики. Из-за этого у здания парламента устроили мирную акцию протеста с участием сотен человек.