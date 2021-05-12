Беспорядки снова начались в Израиле после обстрела. Видео

Ракетный обстрел по Тель-Авиву из сектора Газа стал причиной возобновишихся беспорядков в Израиле. Местные жители поделились в соцсетях видео, снятыми на улицах городов.

На эти кадры попали столкновения палестинской молодежи с израильтянами. Беспорядки засняли на въезде в город Умм-эль-Фахм в Израиле.

Следующее видео было сделано у Дамасских ворот в Иерусалиме. На кадрах видно, как на улице разбегаются люди и кто-то бросает дымовые шашки. Затем появляются правоохранители.

На этих кадрах засняли, как израильтяне штурмуют мечеть Аль-Акса. Слышны громкие хлопки и звуки взрывов.

Взрывы и свист людей слышны и в этом видео.

Противостояния засняли в районе Баб-эль-Амуд в Иерусалиме. Беспорядки сопровождались закидыванием дымовыми шашками.

Ранее группировка ХАМАС устроила ракетный обстрел по территории Израиля. Снаряды направили на крупные города, включая Тель-Авив. Порядка 200 ракет удалось перехватить системе ПРО «Железный купол». При этом пресс-служба израильской Армии заявила, что всего из сектора Газа выпустили порядка 480 снарядов.

По данным журналистов, жертвами обстрела стали минимум четыре человека. Ранения получили 16 жителей. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.