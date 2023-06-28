Мир 28 июня 2023, 03:24 Беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства подростка BFMTV: массовые беспорядки начались в пригороде Парижа после убийства подростка в Нантере РИА «Новости»

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Массовые беспорядки вспыхнули в пригороде Парижа Нантере после убийства подростка. Позже они перекинулись на другие населенные пункты в окрестностях столицы Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Поджоги, погромы и стычки с силовиками начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс.

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Причина волнений во Франции — смерть 17-летнего подростка. Во время утренней проверки на дороге он не подчинился требованию полицейского и его застрелили. После обеда в соцсетях распространились призывы к протестам против действий полиции.

Протестующие в Нантере разбивали рекламные стенды, автобусные остановки, поджигали мусорные баки и строительные материалы. В пригород направили дополнительные силы, в том числе и специального назначения.

Силовикам пришлось применить слезоточивый газ для усмирения толпы. По данным телеканала, полиция задержала не менее 13 протестующих.