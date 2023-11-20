Мир 20 ноября 2023, 06:50 Беспомощность Байдена перед иранской угрозой разочаровала Пентагон WP: Пентагон разочарован ростом числа атак на военные базы США в Сирии и Ираке РИА «Новости»

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Все больше сотрудников Пентагона стали высказывать недовольство решениями президента США Джо Байдена по ответным мерам на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Они посчитали их ограниченными и неэффективными, сообщила газета The Washington Post.

С 17 октября 10 военных баз в Ираке и Сирии подверглись 61 обстрелу ракетами и удару беспилотниками, пострадали американские военные. Джо Байден санкционировал три раунда авиаударов, все по восточной Сирии, во время которых уничтожили склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Но эти ответные меры не принесли ощутимого результата — обстрелы возобновились почти сразу.

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«Не существует четкого определения того, что мы пытаемся сдержать. Пытаемся ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не работает», — сказал один из источников.

Собеседники издания заявили, что в Пентагоне растут сомнения по поводу нынешнего подхода. Белому дому представили другие варианты ответных действий.

Один из последних ударов нанесли по американской базе «Конико» на востоке Сирии. Погибли несколько военнослужащих.