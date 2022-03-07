Объявление бесполетной зоны над Украиной грозит втягиванием в конфликт сил НАТО. Об этом предупредила президент Словакии Зузана Чапутова.

«Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях», — процитировало Чапутову РИА «Новости».

Лидер страны уточнила, что в этом случае Словакии придется присоединится к противостоянию и стать одной из сторон конфликта. Также она высказалась о желании Украины стать членом Евросоюза. По словам Чапутовой, обсуждение этого вопроса носят не только символический характер, так как с Украиной нужно уже начать вести переговоры. При этом президент Словакии назвала нереальным присоединении украинской стороны к блоку НАТО.

Еще Чупутова затронула тему антироссийских санкций. Она не исключила, что в числе ограничительных мер может быть отказ от российского газа.

«У нас [в Словакии] имеются запасы газа примерно на один год, а может, и более. Но вопрос компенсации поставок газа из РФ должен решаться не отдельными странами, а на уровне всего ЕС», — сказал президент.

По ее мнению, в мировом масштабе это способствовало бы лучшему ценообразованию.