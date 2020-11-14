«Беспочвенное осуждение»: немецкий депутат заявил об атаке на Россию из-за Навального

Евросоюз ввел против России санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон заявил, что осуждение страны является атакой.

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию», — сказал депутат в интервью сайту kp.ru.

Быстрон добавил, что при министре иностранных дел Германии Хайко Маасе отношения двух стран стали близки к катастрофе.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа. Его доставили в больницу в Омске, а через пару дней отправили на лечение в Германию. Первые анализы не показали никаких ядов, но выявили нарушение обмена веществ, из-за которого резко упал уровень сахара в крови. Несмотря на это, в Германии заявили, что в анализах политика нашли следы яда из группы «Новичок». Никаких доказательств России до сих пор не предоставили.

После ситуации с Навальным Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва приняла ответные санкции против Германии и Франции.