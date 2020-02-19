Бесплодная француженка переболела раком и смогла забеременеть. Этот способ уникален и понравится карьеристкам

Родить после химиотерапии

В больнице Антуан-Беклер в Кламарте девушке, чье имя не называют, предложили пройти консультацию по поводу репродуктивных функций перед началом курса химиотерапии. 29-летняя пациентка болела раком молочной железы. А многие лекарства подвергают риску возможность продолжения рода. Тогда в лаборатории яйцеклетки женщины собрали, довели до зрелости и заморозили.

Позже девушка излечилась от рака, но обнаружила, что не может забеременеть естественным путем. Она вернулась в больницу для лечения бесплодия. Там команда главы отдела репродуктивной медицины и сохранения фертильности Микаэля Гринберга разморозила семь яйцеклеток. Шесть из них пережили этот процесс. Все их оплодотворили, но только одна превратилась в здоровый эмбрион, что привело к успешной беременности. Мальчик по имени Жюль родился 6 июля 2019 года, когда пациентке было 34 года. Он стал первым, кто появился на свет благодаря новой процедуре.

«Мы не знали, выживут ли замороженные яйцеклетки и сохранят ли они свой потенциал… Это был хороший сюрприз для нас… Ей очень повезло, и нам тоже», — заявил Гринберг. По его словам, еще две женщины, одна из которых лечилась от рака молочной железы, а другая — от лимфомы, теперь также беременны.

Тем не менее специалист признал, что используемая технология пока несовершенна. Хотя она позволяет некоторым женщинам иметь детей, в случае с больными раком все же возникают проблемы. Так, есть вероятность того, что раковые клетки проникнут в ткань, которую изымают для хранения перед химиотерапией. Сейчас медики работают над тем, чтобы сделать процедуру более эффективной.

Возможность стать мамой позже

Технологию замораживания яйцеклеток также называют технологией для поколения 20-30-летних, которые зачастую ставят в приоритет карьеру. Нередко у девушек возникает и проблема отсутствия подходящей второй половинки, с которой хотелось бы строить семью. Тем временем часики тикают. Новинка в мире медицины может помочь многим родить, когда вопросы работы решены, а рядом находится долгожданный супруг. Воспользоваться замороженными материалами можно и через семь лет.

Технологии отложенного материнства активно рекламируются и развиваются во всем мире. Об этом в интервью «Огоньку» рассказала президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) и руководитель Всероссийского просветительского проекта от профессоров «ЖенПроСвет Онкопатруль» профессор Светлана Роговская.

«Основаны эти технологии на возможности изъятия у молодой женщины яйцеклеток и их заморозки. Считается, что они могут храниться вечно. Но пока реальный срок, когда яйцеклетки сохраняются без ущерба качеству и могут успешно использоваться, — пять-семь лет. Более того, когда ткань подвергается заморозке, всегда есть риск повреждений. К тому же далеко не всегда размороженная клетка будет готова к зачатию. Но в рекламных кампаниях упор делается на положительных сторонах технологии», — добавила профессор.

Google, Facebook и Apple около пяти лет назад начали предлагать своим сотрудницам заморозить яйцеклетки. Это стало разновидностью корпоративной льготы по типу диспансеризации. В России такие методы пока не столь развиты, но все же есть. В одной из клиник столицы, например, «Отложенное материнство» стоит 98 тысяч рублей. В пакет услуг входит ведение пациента, изъятие яйцеклеток и хранение их два месяца. После этого сохранять материалы будет стоить от 30 до 50 тысяч рублей ежегодно.