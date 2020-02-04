В борьбе с коронавирусом геймерам предложили бесплатное порно-игры

Власти Китая из-за вспышки коронавируса рекомендуют гражданам страны избегать поездок и контактов, оставаясь дома. Поклонников видеоигр решили поощрить еще одной мотивацией, предоставив им свободный доступ к платной порнографической игре.

В публикации под названием «Ухань, мы с тобой» видеоразработчик Kagami Works предложил жителям материкового Китая доступ к 45 тысячам копий хентай-игры Mirror.

«Пожалуйста, примите наш подарок, и оставайтесь дома!» — написал он.

Он оставил ссылку, по которой игроки могут пройти, для подтверждения местоположения оставить номер телефона, и наслаждаться одной из самых популярных порно-игр последнего времени. Она была выпущена в 2018 году и набрала 97% положительных отзывов. Игра представляет из себя смесь три-в-ряд и визуальной новеллы. Пользователям нужно победить сказочных красавиц для того, чтобы «узнать о них больше».

В России распоряжением правительства ограничен доступ иностранных граждан на территорию страны. Въезд возможен только через пункт пропуска в столичном аэропорту Шереметьево.